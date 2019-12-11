Напавшего на Памфилову мужчину признали невменяемым и направят на лечение

Главное управление СК РФ закончило разбирательство по делу о разбойном нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Напомним, 6 сентября, в канун всероссийского дня голосования, злоумышленник пробрался в дом Памфиловой и нанес ей несколько ударов электрошокером, после чего скрылся.

Нападавшим оказался Ахад Карабалаев, не имеющий постоянного места жительства на территории России. В дом к председателю ЦИК он проник с целью кражи, но был настигнут Памфиловой, которая оказала ему активное сопротивление.

Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала Карабалаева нездоровым. «На момент совершения инкриминируемого деяния он страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в пресс-релизе СК РФ.

Дело Карабалаева направлено в Генпрокуратуру с постановлением о направлении в суд с дальнейшим направлением осужденного на принудительное лечение.