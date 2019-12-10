В Башкирии изъяли 14 кг стероидов из гаражной лаборатории

Житель башкирского города Ишимбай пойдет под суд по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта, пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Мужчина оборудовал в арендуемом гараже лабораторию по производству анаболических стероидов. Правоохранители изъяли у него 190 флаконов вещества вместе с оборудованием. Кроме 14 килограммов самого вещества в гараже находились пустые флаконы, компоненты для производства, наклейки и упаковочный материал.

Задержанный признался, что пробовал изготавливаемый продукт на себе и при необходимости менял рецепт, прежде чем отправить товар потребителю. Покупателей он находил через интернет.

Пока подозреваемый находится под домашним арестом.