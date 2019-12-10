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У предполагаемого убийцы людей в чешском госпитале было три судимости

Общество - Происшествия
16:52, 10 декабря 2019

Мужчина, предположительно устроивший стрельбу в университетской больнице в чешской Остраве, покончил с собой.

Как сообщает «Чешское радио», автомобиль подозреваемого нашли недалеко от места происшествия. Какое-то время предполагаемый злоумышленник подавал признаки жизни, однако вскоре скончался по дороге в больницу.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

Известно, что у мужчины было три судимости. Его мать согласилась сотрудничать с полицией.

Трагедия произошла этим утром в больнице Остравского технического университета. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь из пистолета по людям в комнате ожидания медучреждения. В результате инцидента погибли шесть человек. На место происшествия были направлены спецназ и два полицейских вертолета.

Сейчас в городе усилены меры безопасности. Граждан России среди жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш выехал на место ЧП.

Отмечается, что стрельба в Остраве стала вторым по масштабу преступлением подобного рода в истории Чехии после трагедии, случившейся в феврале 2015 года. Тогда мужчина застрелил восемь человек в ресторане города Угерски-Брод, после чего покончил с собой.

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