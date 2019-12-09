В Севастополе нашли тело пропавшего в ноябре 16-летнего подростка

В одном из заброшенных зданий Севастополя найден мертвым 16-летний юноша, поиски которого продолжались две недели.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГСУ СКР по Крыму Ольгу Постнову. По ее словам, тело нашли в одном из заброшенных зданий в районе Максимовой дачи. На погибшем была та же одежда, в которой его в последний раз видели близкие. Сообщается, что следов насильственной смерти на теле юноши нет.

Молодой человек ушел из дома 26 ноября. Его поиски вели сотрудники полиции, следователи, а также волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Крым». Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В ближайшее время следователи назначат судебно-медицинские экспертизы для установления причины и времени смерти несовершеннолетнего, изучат обстановку в его семье и обстоятельства, которые могли привести к гибели подростка.