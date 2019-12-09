В Подмосковье возбуждено дело по факту убийства женщины из охотничьего ружья

В одном из дворов городского округа Ступино пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья, убив выглянувшую из окна соседку.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

Сообщается, что трагический инцидент произошел накануне, 8 декабря. По предварительным данным, мужчина, находившийся на территории своего частного домовладения в городском округе Ступино, начал стрелять из принадлежащего ему охотничьего ружья. «В результате подозреваемый причинил огнестрельное ранение грудной клетки своей 57-летней соседке, которая, услышав выстрелы, подошла к окну», – рассказала Врадий.

Подозреваемый 47-летний мужчина задержан. Отмечается, что на момент совершения преступления он был нетрезв. СКР возбудил в отношении него уголовное дело по статье об убийстве. В скором времени ему предъявят обвинение и решат вопрос о заключении под стражу.

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