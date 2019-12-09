В Москве выясняют обстоятельства изнасилования молодого человека таксистом

18-летний приезжий из Орска сообщил столичным полицейским, что его изнасиловал таксист кавказской наружности.

Как передает агентство городских новостей «Москва», молодой человек, работающий в салоне сотовой связи, обратился к правоохранителям в воскресенье, 8 декабря.

По словам приезжего, он распивал спиртное в баре на Покровском бульваре, а затем сел в автомобиль такси, за рулем которого сидел упитанный мужчина кавказской наружности. По пути парень уснул, а проснулся от того, что водитель стал снимать с него штаны, а затем совершил насильственный половой акт.

Затем водитель высадил молодого человека из машины и уехал. Отмечается, что в автомобиле юноша оставил свои документы, банковские карты и iPhone 10.

В настоящее время столичные полицейские выясняют другие обстоятельства случившегося.