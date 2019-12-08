Выясняется судьба постояльца гостиницы в Одинцове, где произошел крупный пожар

В подмосковном Одинцове загорелся трехэтажный отель «Усадьба Ромашково», местонахождение одного из постояльцев неизвестно.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Московской области, по данным на 9:26 площадь пожара в гостинице составила тысячу квадратных метров. Частично обрушились внутренние перекрытия здания. На месте происшествия работают 67 человек и 23 единицы техники.

Отель находится в Одинцовском городском округе в селе Ромашково, на улице Советской. По словам источника ТАСС в экстренных службах, работа пожарных осложнена особенностями конструкции многоуровневого деревянного здания. Есть угроза распространения огня.

На момент возгорания в гостинице находились 20 постояльцев и 10 сотрудников персонала. Все они эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. В данный момент выясняется местонахождение одного человека.