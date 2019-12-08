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Спасенных со льдины в Ивановской области могут привлечь к ответственности

Общество - Происшествия
12:45, 08 декабря 2019

В Ивановской области сотрудники МЧС спасли шестерых рыбаков и ребенка, заблокированных на оторвавшейся от берега льдине.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС по региону Марию Федорову, ЧП произошло на Горьковском водохранилище в Ивановской области, недалеко от населенного пункта Обжериха.

Около 10 утра льдина с рыбаками и 12-летним ребенком оторвалась от берега. Была организована спасательная операция. «В 10:30 сотрудники МЧС приступили к эвакуации граждан, в 11:05 все они были доставлены на берег», — рассказала Федорова. По ее словам, медицинская помощь никому не понадобилась.

Представитель МЧС добавила, что с участниками инцидента проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о привлечении граждан к административной ответственности.

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