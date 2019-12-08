Подозреваемый в хищении госимущества чиновник погиб, выпав из окна пятого этажа

В Тамбовской области погиб вице-губернатор Глеб Чулков, который находился под домашним арестом по делу о мошенничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета, передает РБК.

«Факт гибели мы подтверждаем. Все обстоятельства гибели будут установлены в рамках организованной региональным следственным управлением СКР доследственной проверки», — рассказали в ведомстве.

По данным ТАСС, Чулков выпал из окна квартиры своей матери на пятом этаже.

О задержании чиновника сообщалось 16 октября, пишет «Коммерсантъ». Ему вменялась часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Вице-губернатора подозревали в попытке хищения имущества Рассказовского рынка, принадлежащего государству. Вместе с Чулковым фигурантами дела стали экс-руководитель рынка Сергей Клемешов и бывший глава регионального фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Андрей Блудов.

Суд Ленинского района поместил чиновника под домашний арест 18 октября.

Глеб Чулков занял пост заместителя главы администрации Тамбовской области в 2008 году. Также он руководил региональным комитетом по управлению имуществом и координировал работу областного Гостехнадзора.