Под Оренбургом четверо погибли при ДТП с микроавтобусом

В Оренбургской области при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, авария произошла на трассе Оренбург – Акбулак. Обе машины после столкновения загорелись.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что у микроавтобуса государственные регистрационные номера Киргизии.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, четыре человека пострадали, все они госпитализированы.

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