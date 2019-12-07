Дело о хулиганстве возбуждено после стрельбы в столичном ТЦ

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия после драки и стрельбы в торговом центре на Таганской улице, сообщает РЕН ТВ.

Неизвестные учинили разборки в одном из кафе столичного молла. На момент прибытия правоохранителей на место происшествия все участники инцидента успели скрыться.

Инцидент произошел вечером 6 декабря и попал на камеры видеонаблюдения, установленные в общепите. В ходе разборок один из участников потасовки достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, после чего люди начали разбегаться. Очевидцы утверждают, что стрелять мужчина начал после того, как его оппоненты достали ножи, пишут «Известия».

Правоохранители устанавливают возможных очевидцев и ищут участников преступления.