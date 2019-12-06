Жителя Краснодарского края обвинили в утечке персональных данных сотрудников РЖД

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Кубани по делу об утечке личных данных работников ОАО «РЖД».

Как сообщает пресс-служба СКР, 26-летнего IT-специалиста обвиняют по части 1 статьи 183 УК РФ («Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну») и части 1 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации»).

По данным следствия, в июне молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух сотрудников ОАО «РЖД» и 96 уникальных IP-адресов, совершил «неправомерный доступ к охраняемой законом, находящейся на внутренних ресурсах организации». Отмечается, что было произведно незаконное копирование нескольких сотен тысяч фотографий и сведений о работниках РЖД, в том числе представителей руководства компании. Персональные данные были опубликованы на одном из интернет-ресурсов, хостинг которого расположен в Германии.

«Лицо, причастное к преступлениям, удалось выявить благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям во взаимодействии со службой безопасности ОАО "РЖД" и управления "К" МВД России», – указано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник признал свою вину. В настоящее время идет сбор доказательственной базы, продолжается расследование уголовного дела.