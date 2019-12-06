В Ярославле мужчину, изрезавшего таксиста, отправили на принудительное лечение

В Ярославле отправили на принудительное лечение 35-летнего гражданина, который изрезал водителя такси, сообщает портал 76.ru. Еще в начале ноября судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым.

Инцидент произошел в апреле. Нападавший объяснял, что в какой-то момент решил, что водитель везет его не в ту сторону, но мужчина за рулем отказался останавливать машину по требованию пассажира, поскольку они двигались по мосту.

«Пассажир нанёс водителю множественные удары фрагментом металлического лезвия и металлическим прутом в область головы, шеи, груди и рук, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего», — сообщается в пресс-релизе областного СУ СКР.

Водителю удалось силой вытолкнуть агрессора из салона авто, но нападавший продолжил попытки проникнуть в автомобиль. Перед приездом полиции злоумышленнику все-таки удалось пробить лобовое стекло машины.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сообщается, что подозреваемый до совершения преступления уже наблюдался у психиатра долгое время.