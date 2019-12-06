В Калининграде полиция начала проверку из-за массовой гибели лебедей

Региональное управление МВД в Калининграде начало проверку по сообщениям СМИ о массовой гибели лебедей на городских водоемах.

В силовом ведомстве отмечают, что проверка начата еще в четверг, 5 декабря, хотя официальных обращений от граждан не было. Полицейские планируют выезжать на места происшествий и устанавливать обстоятельства произошедшего, пишет «Новый Калининград» со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Ранее о смерти как минимум четырех обитателей водоемов сообщала глава реабилитационного центра для птиц «Биосфера Балтики» Юлия Садовская. «Сделали уже три вскрытия, у всех признаки отравления гемолитическим ядом. То есть ядом, которым травят крыс», — заявляла Садовская.