Второй за год истребитель российского производства МиГ-29 разбился в Египте

В Египте при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение один из истребителей МиГ-29. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета «Ведомости».

По предварительной информации, египетский пилот во время крушения успел катапультироваться, однако о состоянии его здоровья данных пока нет.

Отмечается, что рухнувший истребитель МиГ-29 был одним из 46 лайнеров, которые Египет купил у России примерно за 2,5 млрд долларов. При этом данная авария стала уже второй с участием истребителей российского производства в Египте: первый МиГ-29 рухнул там в ноябре прошлого года. Причиной того крушения расследование назвало проблемы в системе управления самолета.

К новой аварии, по словам менеджеров предприятий оборонной промышленности, привел тот же дефект.

Российская сторона скоро вышлет в Каир специалистов, чтобы помочь Египту в расследовании произошедшего. Представители «Рособоронэкспорта» и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству пока отказались от комментариев «Ведомостям».