В семи столичных судах прошла эвакуация из-за сигналов об угрозе взрыва

В Москве эвакуированы Чертановский, Троицкий, Лефортовский, Гагаринский, Хорошевский, Черемушкинский и Таганский суды.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, эвакуация была произведена после получения информации о минировании зданий судов.

Накануне, 4 декабря, в связи с сигналами об угрозе взрыва была проведена эвакуация Басманного, Пресненского, Перовского, Кузьминского, Кунцевского, Тимирязевского, Чертановского, Хамовнического, Останкинского, Мещанского и Тверского судов. При этом опасных предметов в зданиях не нашли.

Ранее, 2 декабря, около тысячи человек были эвакуированы из 11 московских судов, а 3 декабря сообщения об угрозах взрыва поступили в девять московских судебных инстанций и в храм Христа Спасителя.

Ряд анонимных cообщений об угрозе взрыва поступил 28 ноября в суды Москвы, где в тот момент рассматривалось дело «212», а также в суды Санкт-Петербурга. Около 300 человек были эвакуированы из здания Мосгорсуда в ходе рассмотрения жалобы Ивана Голунова на бездействие СКР 29 ноября.