В Барселоне расследуют убийство россиянки супругом-иностранцем

Уроженка Ростовской области, переехавшая жить в Испанию, была убита собственным мужем и отцом троих ее детей.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на испанскую газету El Pais, тело россиянки с порезами на шее и других частях тела было обнаружено несколько дней назад в городе Эль-Прат-де-Льобрегат в провинции Барселона. По информации издания, убитая оказалась уроженкой Ростовской области, которая переехала жить за границу десять лет назад.

В убийстве женщины почти сразу же признался ее муж, с которым у нее трое несовершеннолетних детей. Опрошенные полицейскими соседи рассказали, что замечали ссоры между супругами, а также недовольство и грубость отца в адрес своего сына.

В настоящее время расследование данного преступления продолжается. Не исключается, что суд отстранит отца от воспитания детей.