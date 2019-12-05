У берегов Мавритании утонули почти 60 африканских мигрантов, плывших в Европу

По меньшей мере 58 мигрантов, следовавших из Гамбии в Испанию, утонули недалеко от побережья Мавритании.

Об этом сообщается на сайте Международной организации по миграции (IOM).

Всего на лодке находились не менее 150 беженцев. Отмечается, что они отправились в плавание в прошлую среду, 27 ноября. В районе Мавритании у судна закончилось топливо.

Выжившие 83 мигранта смогли доплыть до суши. Все они получили помощь от местных властей и международных организаций. В данный момент пострадавшие находятся в одной из больниц мавританского города Нуадибу. Власти Мавритании связались с консульской службой Гамбии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что обвиняемый в гибели 39 человек, найденных мертвыми в фуре в британском графстве Эссекс, признал свою вину в организации канала нелегальной иммиграции в страну.