Пермская колясочница, поднимаясь по пандусу в администрацию, сломала обе руки

В Пермском крае женщина, пытаясь попасть в здание местной администрации, упала и сломала обе руки, передает «Медиазона» со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры края.

Инцидент произошел в городе Нытва, как утверждается на сайте ведомства, колясочница, инвалид первой группы использовала для подъема установленный пандус.

«Передвигаясь в инвалидном кресле, женщина попыталась подняться по пандусу к зданию органа местного самоуправления. Она упала и получила травмы в виде переломов обеих рук», — уточняют в пресс-службе.

По факту затребована техническая документация, а также «специально привлеченные специалисты» изучили конструкцию пандуса на соответствие нормам.

Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц (часть 2 статьи 293 УК).