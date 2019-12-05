Два человека стали жертвами ДТП с автомобилем LADA в Подмосковье

В Подмосковье на Дмитровском шоссе легковой автомобиль въехал в барьерное ограждение, что привело к гибели двух человек.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Московской области.
Уточняется, что авария произошла около 06:10. Легковой автомобиль LADA Granta врезался в отбойник, в результате чего два человека погибли, еще двое получили травмы.
Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Саратове 12 человек пострадали при ДТП с автобусом, который врезался в столб.