Два человека стали жертвами ДТП с автомобилем LADA в Подмосковье

В Подмосковье на Дмитровском шоссе легковой автомобиль въехал в барьерное ограждение, что привело к гибели двух человек.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Московской области.

Уточняется, что авария произошла около 06:10. Легковой автомобиль LADA Granta врезался в отбойник, в результате чего два человека погибли, еще двое получили травмы.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Саратове 12 человек пострадали при ДТП с автобусом, который врезался в столб.