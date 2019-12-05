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Американский моряк застрелил двоих работников верфи на базе Перл-Харбор

Общество - Происшествия
10:21, 05 декабря 2019

Двое гражданских сотрудников минобороны США погибли при стрельбе, которую устроил военнослужащий на базе Перл-Харбор.

Как сообщал телеканал KHNL, стрельба на морской верфи объединенной базы ВМС и ВВС США Перл-Харбор — Хикем произошла днем в среду по времени США (в ночь на четверг по московскому времени). Позднее стало известно, что нападавший — моряк ВМС США, служивший на подводной лодке USS Columbia, которая в момент происшествия находилась в сухом доке.

Всего в результате происшествия погибли три человека, включая стрелка. Еще один получивший ранения в настоящий момент остается в больнице, его состояние оценивают как стабильное. Отмечается, что все раненые были гражданскими работниками верфи. Военные на данный момент не знают, были ли пострадавшие целью стрелка или же они стали случайными жертвами, передает NBС News.

Согласно информации, размещенной в Twitter базы, доступ на Перл-Харбор — Хикем, который ранее был временно заблокирован, сейчас восстановлен.

Военные продолжают расследование, мотивы стрелка выясняются.

Теги: Насилие в США

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