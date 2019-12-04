В Саратове водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб

Саратовский Минздрав сообщает о 12 пострадавших в ДТП с участием общественного транспорта на одной из городских дорог, пишет портал «Свободные». По данным пресс-службы областного ГИБДД, пострадавшими числятся 15 человек, пишет ТАСС.

Автобус днем 4 декабря врезался в столб на улице Орджоникидзе. У пострадавших нет жизнеугрожающих травм. В состоянии средней и легкой степени тяжести все они доставлены в местные больницы для установления точных диагнозов и оказания помощи. На вызове работают служба спасения, две бригады скорой помощи и сотрудники Центра медицины катастроф.

По данным ГИБДД, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.