В Перми задержали стрелка, открывшего огонь из ружья и убившего прохожую

Жительница Перми погибла из-за стрельбы из ружья, которую устроил по прохожим из окна своей квартиры мужчина.

Согласно информации источника «Интерфакса», открывший огонь злоумышленник, вероятнее всего, находился под действием сильнодействующих веществ.

«Мужчина, по всей видимости, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, открыл огонь из окна квартиры, затем он с ружьем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Погибла проходившая мимо женщина», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что ранения также получили прибывшие на место полицейские, однако им все же удалось задержать мужчину и доставить его в отделение.

Мотивы стрелка в настоящее время выясняются.