В Оренбуржье мужчину посадили на 6,5 лет за попытку убийства жены путем наезда

Суд города Сорочинска признал 35-летнего жителя Максима Майду виновным в попытке задавить свою 29-летнюю экс-супругу Анастасию, сообщают «Такие дела» со ссылкой на региональное управление СК.

Женщина до наезда неоднократно жаловалась на побои и угрозы убийством в свой адрес со стороны бывшего мужа. «До этого он хотел меня зарезать, не получилось. Он ехал и видел, что я иду из магазина, решил не зарезать, а задавить. Говорил: "Убью тебя, ребенка заберу себе, твоих всех родственников завалю"», — цитирует Анастасию телеканал РЕН ТВ.

Мужчину приговорили к шести годам и восьми месяцам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на год.

Общественное обсуждение закона о профилактике семейно-бытового насилия ведется с 29 ноября. На сайте Совфеда выложен текст законопроекта. Депутаты «Справедливой России» уже заявили, что не будут поддерживать этот документ на чтениях.