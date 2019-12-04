У москвички отобрали купленную в рассрочку виолончель

У 44-летней москвички продавцы музыкального инструмента оботобрали виолончель, проданную ей в рассрочку, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного УМВД.

Женщина обратилась 3 декабря в ОВД «Арбат» с заявлением, в котором обвинила 68-летнего мужчину и 58-летнюю женщину в ограблении. Граждане приехали к ней домой и отобрали виолончель. Ранее они продали ей инструмент в рассрочку за 25 тысяч рублей, но деньги не вернули.

Полиция проводит проверку в связи со случившимся и устанавливает все обстоятельства инцидента.