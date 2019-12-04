Против девятиклассника из Челябинска заведено дело об изнасиловании 11-летней

В городе Златоуст Челябинской области против 15-летнего подростка завели уголовное дело об изнасиловании 11-летней девочки, передает Znak.com со ссылкой на источник. Информацию подтверждает также источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Как сообщается, инцидент произошел 2 декабря в Златоусте. По информации агентства, девятиклассник познакомился с девочкой в соцсетях, приехал из Челябинска и снял там квартиру, где предположительно и произошло преступление.

«Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан», — прокомментировал вопрос об изнасиловании ребенка старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков. От других комментариев в ведомстве отказались.

Дело возбуждено по части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование лица, не достигшего 12-летнего возраста»). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Как сообщает сайт magcity74.ru, на настоящий момент подросток был помещен в изолятор временного содержания.