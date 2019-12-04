Один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве в жилом доме под Белгородом

Губернатор Белгородской области пообещал выделить всем жильцам взорвавшегося дома по 30 тысяч рублей на текущие расходы.

Как передает «Интерфакс», сам взрыв по улице Шаландина в поселке Яковлево под Белгородом произошел во вторник, 3 декабря, около 20:05 по мск. По предварительным данным, озвученным СМИ, причиной частичного разрушения жилого дома мог стать взрыв котла в одной из квартир на первом этаже, однако в региональном управлении МЧС эту информацию пока не подтверждают.

В результате инцидента были госпитализированы шесть человек. Их состояние оценивается как стабильное, за исключением одного пострадавшего мужчины, который с сочетанной травмой различных областей тела находится в реанимации.

Кроме того, ночью из-под завалов спасатели извлекли тело одного погибшего. Предполагается, что под обломками больше никого нет.

После взрыва губернатор Белгородской области Евгений Савченко пообещал выплатить всем 23 жильцам разрушенного дома по 30 тысяч рублей на текущие расходы. Он также добавил, что на месте здания придется строить новый дом.

В настоящее время по факту взрыва проверки проводят Следственный комитет и прокуратура области.