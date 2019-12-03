Пьяные мужчины в Чите перевернули автомобиль Росгвардии

В Чите на минувших выходных были задержаны одиннадцать человек после инцидента в местном кафе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Правоохранители приехали на вызов в одно из городских кафе. Сотрудники общепита сообщили о нарушении общественного порядка группой пьяных мужчин в заведении.

Когда сотрудники Росгвардии вошли в помещение кафе, пять участников драки на улице перевернули автомобиль силовой службы. Этот момент был запечатлен на съемках камер видеонаблюдения.

Все одиннадцать человек были отпущены из отделения полиции, в отношении шести из них устанавливается причастность к правонарушению. Им грозит уголовное наказание по статье об умышленном повреждении имущества.