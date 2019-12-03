Мужчина смастерил "границу" РФ и попался, за деньги переводя через неё людей

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о попытке мошенничества при фейковом переводе через границу между Россией и Финляндией, передает «Интерфакс».

28 ноября были задержаны четверо жителей Южной Азии и гражданин одной из стран СНГ. Выяснилось, что последний за вознаграждение более чем в 10 тысяч евро пообещал перевести нанимателей за границу, но на самом деле не собирался делать этого. Чтобы ввести спутников в заблуждение, он заранее изготовил бутафорские пограничные столбы и установил их в лесу, намереваясь выдать их за границу между странами.

Выходцев из Южной Азии признали виновными по административному делу о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в России, им назначены штрафы и экстрадиция из страны.

При этом против проводника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».