В Омске выясняют причины смерти мужчины, ожидавшего своей очереди на допрос

В одном из отделений полиции Омска скончался задержанный 57-летний мужчина, ожидавший, пока его допросят.

Как передает «Сибирь.Реалии», за несколько часов до смерти мужчину задержали и оставили в холле отделения ждать очереди на допрос. При этом причина его задержания не раскрывается.

Сами правоохранители утверждают, что ни применяли к мужчине физической силы.

В настоящее время с телом погибшего работают медэксперты. Предполагается, что он скончался от сердечного приступа.

По факту инцидента начата служебная проверка.