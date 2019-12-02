В Брянской области возбудили дело после обнаружения на реке тел троих подростков

В городе Сураже Брянской области на реке Ипуть обнаружены тела троих несовершеннолетних 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Как сообщается на сайте СУ СК России по Брянской области, тела подростков без признаков жизни были найдены вечером 1 декабря. Отмечается, что видимых телесных повреждений на них обнаружено не было.

«Предварительной причиной трагедии явился выход несовершеннолетних на неокрепший лед реки», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).