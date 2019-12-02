Около тысячи человек эвакуировали из 11 столичных судов из-за сообщений о бомбах

В понедельник, 2 декабря, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 11 районных судов Москвы.

Ранее Sobesednik.ru писал об эвакуации из-за угрозы взрыва Басманного и Лефортовского суда, а также ГУМа и ТЦ «Афимолл Сити».

Как передает «Интерфакс», к настоящему моменту количество эвакуированных в столице судов из-за анонимных сообщений о минировании достигло 11.

В частности, такие сообщения поступили на электронную почту Хамовнического, Замоскворецкого, Пресненского, Зюзинского, Чертановского, Нагатинского, Дорогомиловского, Останкинского и Люблинского судов Москвы. Из них, по словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, в общей сложности эвакуировались порядка тысячи человек.

Она также добавила, что половина из этих судов уже были проверены экстренными службами и возобновили работу.