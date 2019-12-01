В Забайкалье 15 человек погибли при падении в реку автобуса с лопнувшим колесом

Следовавший из Сретенска в Читу автобус с 43 пассажирами упал с моста в реку, жертвами аварии стали 15 человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Уточняется, что авария произошла на 60-м километре автодороги Могойтуй – Сретенск – Олочи.

Как рассказали в ГИБДД, автобус съехал с проезжей части и опрокинулся в реку Куенга. Там отметили, что у транспортного средства произошел разрыв переднего колеса.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. В район ЧП вылетели два вертолета Центра медицины катастроф.

Возбуждено уголовное дело.