Девять человек погибли при крушении самолета в США во время снежного шторма

В американском штате Южная Дакота при падении легкомоторного самолета погибли девять человек, в том числе двое детей.

Как передает АР, еще трое получили различные травмы, в настоящее время они госпитализированы.

Авария произошла накануне, 30 ноября. Уточняется, что самолет упал вскоре после вылета из местного аэропорта Чемберлен, который находится в 225 километрах к западу от города Су-Фолс. Всего на борту находились 12 человек. Среди погибших был и пилот авиасудна.

Отмечается, что в регионе на момент катастрофы действовало предупреждение о метели.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что при падении частного вертолета под Новороссийском погиб пилот.