Дело о ДТП в Забайкалье, унесшем жизни 19 человек, перейдет под контроль СК

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте серьезной автокатастрофы с автобусом в Забайкальском крае.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В результате ДТП погибли 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Травмы получили 22 человека. Состояние троих из них оценивается как тяжелое, 18 находятся в состоянии средней степени тяжести.

Всего в автобусе, по уточненным данным, находились 44 человека.

Авария произошла на 60-м километре трассы Могойтуй – Сретенск – Олочи. Сигнал о ЧП поступил в 09:38 по московскому времени. Автобус Kia Granbird, ехавший из Сретенска в Читу, съехал с проезжей части и упал с моста в реку Куенга.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса. Точные причины происшествия устанавливаются.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изъять из полиции материалы дела по факту ДТП для передачи в СК. «Глава ведомства указал на необходимость проведения всех следственных действий в предельно сжатые сроки, чтобы виновные лица не смогли уйти от ответственности за гибель людей», – подчеркнула официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.