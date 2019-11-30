В Петербурге мужчина распылил огнетушитель в кондуктора и отобрал у нее 4 тысячи

Неизвестный в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга напал на кондуктора трамвая, сообщает портал 78.ru.

Инцидент произошел вечером 29 ноября в поселке Стрельна. Нападавший распылил огнетушитель в лицо 67-летней женщины-кондуктора, отобрал у нее сумку с выручкой в размере 2 900 рублей, личные 1 300 рублей и три проездных билета.

Полиция объявила злоумышленника в розыск. По словам кондуктора, нападавший был одет в темную одежду и светлую вязаную шапку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в ЗакСе Санкт-Петербурга поднимали вопрос о том, чтобы обучить кондукторов городского транспорта приемам самообороны.