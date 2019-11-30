Устроивший поножовщину в Лондоне мужчина был судим по террористической статье

В Великобритании установили личность мужчины, устроившего поножовщину на Лондонском мосту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную полицию.

Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, проживающий в графстве Стаффордшир. Правоохранители уточняют, что в 2012 году он уже был осужден за участие в террористической деятельности, но в декабре 2018 года его осовбодили под расписку.

Пока полиция устанавливает, могли ли к происшествию иметь отношение какие-либо другие лица.

29 ноября днем мужчина напал на жителей города с ножом. Двое человек погибли в результате полученных ножевых ранений, еще трое пострадали.