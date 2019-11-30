Уролог спас диабетика, который чуть не ушел в коматозное состояние на самолете

В пятницу на борту самолета, летевшего рейсом Якутск — Новосибирск, у одного из пассажиров с диабетом случился приступ гипергликемии (повышение сахара в крови), он чуть не ушел в коматозное состояние.

Рабочая команда рейса решила не совершать экстренную посадку. Рядом с диабетиком удачно оказался доктор-уролог с эндокринологическим профилем Николай Григорьев, который летел на научную конференцию. Вместе с сотрудниками экипажа он привел пассажира в чувство, и в Новосибирске пациента передали врачам скорой медпомощи.

Пассажиру, которого спас уролог, было порядка сорока лет. Врач не считает себя героем. «Снизить смогли его же инсулином короткого действия. Просто рассчитали дозу, потом смотрели за уровнем глюкозы глюкометром. Ничего геройского нет, ничего сложного нет, как пишут в пабликах. Слишком много внимания уделяется этому», — поскромничал Николай Григорьев в комментарии порталу НГС.