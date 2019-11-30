При падении частного вертолета под Новороссийском погиб пилот

В пяти километрах от поселка городского типа Абрау-Дюрсо под Новороссийском разбился частный вертолет Robinson R66, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренный службы Краснодарского края.

В сети появилось видео с места крушения вертолета. Воздушное судно упало в лесу.

Пилот летного средства погиб, устанавливается его личность. По данным Южного следственного управления на транспорте СК, вертолет принадлежал Центру винного туризма. Силовое ведомство возбудило уголовное дело по данному происшествию.