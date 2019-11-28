Столичный полицейский обратился к медикам после нападения пьяной девушки

Пьяная девушка ударила полицейского в ухо и разбила окно служебной машины МВД в центре столицы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел вечером в среду, 27 ноября, в ОВД «Мещанский», когда задержанная за мелкое хулиганство девушка 1993 года рождения напала на старшину полиции, ударив его кулаком в ухо. Кроме того, позднее она также разбила стекло двери служебного автомобиля Ford Focus.

Отмечается, что в результате нападения девушки пострадавший старшина полиции получил рану ушной раковины и был вынужден обратиться за помощью в медучреждение.

В настоящее время данные о произошедшем переданы следователям для принятия процессуального решения.