Погибшими при взрыве в Пятигорске оказались экс-глава полиции Еревана и его дядя

При взрыве на пивоварне в Пятигорске погиб Ашот Карапетян, который до 2016 года числился начальником ереванской полиции.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Информацию о гибели Карапетяна подтвердили в пресс-службе управления СКР Ставропольского края.

По данным РЕН ТВ, второй погибший – Тигран Тарпосян, который приходится Карапетяну дядей.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на территории пивоваренной компании «БП "Сюрприз"» в поселке Новый погибло два человека.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности гибель людей. В администрации города рассказали, что у предприятия не было разрешения на подключение к газовым сетям.