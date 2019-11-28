Папа римский выделил на помощь пострадавшей от землетрясения Албании €100 тысяч

Папа римский Франциск направил €100 тысяч в помощь жителям Албании на первом этапе ликвидации последствий землетрясения.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике службы печати Святого престола. Средства будут направлены через дикастерию по содействию целостному человеческому развитию.

«Таким образом понтифик желает выразить свою солидарность и духовную близость пострадавшим», – отмечается в сообщении. Уточняется, что выделенные средства будут распределены при участии апостольской нунциатуры в Албании.

Между тем сообщается об еще одном мощном землетрясении, которое произошло в районе албанского города Дуррес. Его сила оценивается в 5,1 балла по шкале Рихтера. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Предположительно, ущерб нанесен одной больнице.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября около 04:00 по местному времени (06:00 по московскому). Эпицентр находился в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Толчки ощущались в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, а также Греции, Хорватии и ряде южных провинций Италии. С момента землетрясения было зарегистрировано более 520 подземных толчков. Общее число жертв составляет, по последней информации, 40 человек, пострадали около 650.