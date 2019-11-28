Оренбуржец погиб в Таиланде во время плавания с маской

Российский турист из Оренбурга захлебнулся в воде недалеко от острова Рача-Яй, который находится к югу от Пхукета.

Как сообщает издание The Phuket News, трагический ицидент произошел накануне, 27 ноября. Погибшим является 28-летний Руслан Асаупов из Оренбурга, который прибыл на Пхукет 20 ноября в составе группы из 20 российских туристов. Они отправились в тур по островам Майтон и Рача-Яй, организованный местной компанией.

Молодой человек плавал с маской и трубкой. Через какое-то время гид заметил, что он находится в воде без движения. Мужчину вытащили на берег и оказали ему первую помощь. С Пхукета на Рача-Яй прибыли медики, однако по пути в больницу россиянин скончался.

Серть молодого человека подтвердили в посольстве РФ в Таиланде, передает ТАСС.