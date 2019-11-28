Двое подростков признались в убийстве 41-летнего жителя Норильска

В Норильске задержаны двое школьников, которые подозреваются в убийстве мужчины на почве возникшего ранее конфликта.

Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 25 ноября молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в квартиру к жителю Норильска и нанесли ему множественные телесные повреждения на почве ранее возникшего конфликта. Мужчина скончался на месте.

В ходе допроса задержанные «под тяжестью предъявленных улик» дали признательные показания, отмечается в сообщении ведомства. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), решается вопрос о помещении подростков под арест. Возраст подозреваемых – 15 и 16 лет.

«В ходе проведенных первоначальных следственных действий добыты неопровержимые доказательства причастности подростков к совершению данного преступления», – говорится в сообщении СК.