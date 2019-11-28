Два человека погибли при взрыве и пожаре на частной пивоварне Пятигорска

Спасатели работают на месте взрыва и возгорания на территории частной пивоваренной компании ООО «БП "Сюрприз"».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону, ЧП произошло в 6:40 (мск) на улице Маршала Жукова пятигорского поселка Новый на территории предприятия ООО «БП Сюрприз». Отмечается, что причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.

Первоначально сообщалось, что на месте ЧП был обнаружен один погибший, однако позднее спасатели нашли труп второй жертвы.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают тушить пожар. Согласно информации агентства, открытое горение на площади 20 квадратных метров к настоящему моменту уже ликвидировано.

Обстоятельства взрыва устанавливаются.