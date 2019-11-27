На основателя Conflict Intelligence Team напали и облили зеленкой

Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев сообщил в своем Facebook, что на него напали на улице, ударили и облили зеленкой, обращает внимание «Дождь».

«Шёл утром по дворам домой, постепенно со мной поравнялся какой-то чувак, дальше провал памяти и следующее что уже помню — как захожу домой уже весь в зелёнке и с гудящей головой», — пишет он.

По словам Левиева, нападавший ударил его в челюсть, а при падении на землю он получил травму головы. «Серьёзных повреждений нет», — полагает Левиев.

Он считает, что это нападение может быть связано с показанными им в эфире у Вадима Коровина записями камер наблюдения, на которых видны лица нападавших на него этим летом. Тогда проект «Сканер» начал проводить опознание участвовавших в разгоне митингов этим летом сотрудников Росгвардии. Левиева анонимные телеграм-каналы называли руководителем проекта, сам он причастность к нему отрицал.