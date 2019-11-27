Летчик-космонавт Лазуткин не видит "никакой проблемы" в поломке туалета на МКС

Пресс-служба «Роскосмоса» сообщает, что на Международной космической станции (МКС) сломался туалет. Как уточняется, инцидент произошел на американском сегменте станции, передает «Интерфакс».

«Сегодня ночью вышло из строя АСУ [ассенизационно-санитарное устройство] на американском сегменте МКС. Сейчас идет его ремонт», — рассказала изданию. При этом уточняется, что на российском сегменте устройство работает исправно.

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Лётчиком-космонавт, Героей России Александр Лазуткин объяснил «Царьграду», что в этом происшествии «проблемы никакой» нет. Он рассказал, что на МКС есть два туалета — по одному на стороне США и на стороне России, — а также имеются ещё корабельные туалеты, но «они на всякий случай».

Он также отметил, «и в нашем полёте туалет ломался, но мы были способны сами его чинить и никаких проблем не возникало, даже если отказывала автоматика».