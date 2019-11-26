Во время операции против исламистов в Мали погибли 13 французских военных

В Западной Африке столкнулись два вертолета, все находившиеся на борту 13 французских военнослужащих погибли.

Как пишет Le Monde со ссылкой на источники в французском министерстве обороны, трагедия произошла накануне, 25 ноября. Боевой вертолет Tiger столкнулся с более крупным военно-транспортным Cougar. Издание предполагает, что они были сбиты.

Отмечается, что инцидент стал самым масштабным по числу жертв с начала французской антитеррористической миссии «Бархан».

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших. Уточняется, что погибли шесть офицеров, шесть унтер-офицеров и главный капрал (командир группы).

Министр обороны Франции Флоренс Парли сообщила о начале расследования, которое должно установить обстоятельства происшествия, передает АР.

Операция «Бархан» началась в 2013 году при президенте Франсуа Олланде. Миссия ведется в Западной и Центральной Африке Францией совместно с Буркина-Фасо, Мавританией, Мали, Нигером и Чадом. Это крупнейшая французская военная операция, в ней задействовано 4,5 тысячи человек.