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В Албании произошло второе сильное землетрясение за последние два месяца

Общество - Происшествия
12:39, 26 ноября 2019

Геологическая служба США во вторник утром зафиксировала вблизи столицы Албании Тираны подземные толчки магнитудой 6,4. Также за ним последовала череда подземных толчков с магнитудой выше 5. 

В результате крушений сотни человек получили ранения, несколько жилых зданий разружены, передает «МК» со ссылкой на местные СМИ. Сейсмологи считают, что очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.

Россиянка, проживающая последние семь лет в Албании, рассказала «РИА Новости», что в 4 часа утра она проснулась от гула и звона посуды. «Дом трясло с невероятной силой, показалось, что около минуты. Дети, к счастью, не проснулись. В квартире появились трещины на потолке и стенах. После этого люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно», — говорит женщина.

При этом местная жительница отметила, что это уже второе сильное землетрясение за последние два месяца и люди хоть и паникуют, но в целом реагируют более спокойно.

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