СК выясняет личность мужчины, чей труп нашли в туалете храмового комплекса в ЦАО

Труп мужчины средних лет нашли на территории храмового комплекса на улице Гиляровского в центре Москвы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», тело неизвестного мужчины в коричневой куртке, синих джинсах и черных ботинках было обнаружено в общественном туалете на территории храмового комплекса в Мещанском районе столицы 25 ноября. Отмечается, что смерть мужчины наступила за несколько часов до обнаружения.

В столичных правоохранительных органах сообщили, что при осмотре тела и места происшествия не было найдено следов насильственной смерти. Предполагается, что у мужчины отказало сердце.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, следователи устанавливают личность погибшего.